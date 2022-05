Ljudi ne kupuju ono što im treba, već ono što si mogu priuštiti

Inflacija se posebice osjeća u zemljama srednje i istočne Europe koje su blizu ratnog područja. Češka je u travnju zabilježila rast cijena od 14,2 posto, a Poljska 12,3 posto. No, Grčka je također došla na 10,8 posto. Poseban slučaj je Turska, čija je valuta prošle godine izgubila 44 posto vrijednosti u odnosu na dolar, a inflacija se popela čak na dramatičnih 61 posto. Od Varšave do Istanbula, trgovine bilježe pad prodaje. Potrošači su suzdržani, traže najjeftiniju alternativu, kažu prodavači. Za stvari koje su manje nužne, kao što je odjeća, kupnja se odgađa, a roba koja se smatra luksuzom, poput cvijeća, gotovo se i ne prodaje. (…) Osjećaj beznađa širi se prije svega među onima koji slabo zarađuju. “Uvijek sam bila pozitivna osoba, ali trenutno ne vidim svjetlo na kraju tunela”, kaže Čehinja Eva Fuchsova koja sa svoje troje djece živi u gradiću Mesto Touskov u blizini Pilsena. “Moram stegnuti remen. Voće i povrće kupujem kako mojoj djeci ništa ne bi nedostajalo. Ali sama to ne jedem”, kaže ova majka. Deutsche Welle