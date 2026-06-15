Kako inženjeri pripremaju Aja Sofiju za idući veliki potres - Monitor.hr
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Trese se, a ne pleše

Kako inženjeri pripremaju Aja Sofiju za idući veliki potres

Aja Sofija, najprepoznatljiviji simbol Istanbula, ne dijeli samo bogatu povijest rimskih, grčkih, kršćanskih i islamskih civilizacija, već i sudbinu grada smještenog na opasnim trusnim linijama. Od četvrtog stoljeća građevina je pretrpjela niz razornih potresa, uključujući rušenje kupole u 6. stoljeću. Kako bi ovo arhitektonsko čudo – izgrađeno od povijesnih materijala poput stupova iz Artemidina hrama – preživjelo neizbježne buduće potrese, u tijeku je opsežan projekt seizmičkog ojačanja. Cilj trenutačnih restauracija kupole, podova i mozaika jest očuvati strukturu kako bi svjedočila povijesti i idućih tisuću i pol godina. Open Culture


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