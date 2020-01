A bit će da ne vole te pametne i sposobne

Premijer Plenković izrazio čuđenje nad odlukom sindikata da se štrajk u osnovnim i srednjim školama nastavi. “U supstanci, ako stvar ogolimo do kraja, zahtjev je bio želimo šest posto veću plaću i oni će je dobiti u idućoj godini. Moramo onda razmisliti je li štrajk opravdan. Znači ako tražite neki iznos, taj iznos ćete baš dobiti, je li onda svrhovito i smisleno činiti štrajk? Ja recimo radim po 15, 16 sati na dan, ne pitam nikog, niti me itko žali, niti tražim da me itko žali. I radim to jer želim to raditi – zaključio je Plenković. N1