Gorko-kisela juha

WHO je 14. siječnja, uzdajući se u informacije dobivene iz službene Kine, tvitao da se zaraziti mogu samo oni, koji su došli u kontakt sa zaraženim životinjama, iako su još 31. prosinca iz Tajvana dobili potvrdu kako virus ipak prelazi s čovjeka na čovjeka. WHO je i zakasnio s proglašenjem zdravstvene krize te je izdao promašene upute protiv ograničavanja putovanja iz Kine. U ukupni broj zaraženih Kina nije brojala pacijente kojima je virus pronađen, ali koji nisu pokazivali nikakve simptome. Za to su dobili blagoslov stručnjaka iz WHO-a. Telegram donosi kronologiju WHO-ovog pogodovanja Kini.