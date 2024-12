Došli smo do kraja, sad idemo prema natrag

Alanis Morissette, kroz glazbeni video “Hand in My Pocket” oživljava doba prije kamere mobitela, bacajući svjetlo na promjene u doživljaju društvenih događaja. Singl iz 1995. s albuma “Jagged Little Pill” prikazuje paradu iz 1990-ih, kad su ljudi spontano uživali bez snimanja svakog trenutka telefonom. Usporedba s današnjim digitalnim doživljajem potiče razmišljanje o utjecaju tehnologije na percepciju stvarnosti. Video podsjeća na vrijeme bez filtriranja i sputavanja digitalnim suvremenostima, pozivajući nas na pažljiviji odnos s okolinom. Ako želimo istinski doživjeti trenutke, osloboditi se stresa i održati mentalno blagostanje, možda bismo trebali ostaviti mobitele kod kuće ili barem u džepu. (Psychology today)