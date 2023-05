Nema više stajanja u redu

Osim na računalu nova osobna moćiće se koristiti i na mobitelu i tabletu, nakon prve aktivacije, za što će i dalje trebati čitač osobnih iskaznica. U praksi to znači da ćemo uz posjedovanje nove osobne iskaznice i aktiviranja e-zahtjeva, na primjer, izdavanje vozačke dozvole moći podnijeti i s mobitela, a ne samo s računala. Ta se nova programska usluga neće dodatno naplaćivati, a hoće li poskupiti izrada same osobne još se ne zna. No nećemo moći hodati okolo samo s mobitelom već ćemo i dalje morati nositi osobnu. Večernji…