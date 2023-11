Mobitel kao osobni dokument

Nova osobna se aktivira na dva načina. Jedan je način na e-kioscima u policijskim upravama. U uređaj treba umetnuti osobnu i slijediti upute na ekranu. Treba unijeti inicijalni pin koji se dobije prilikom preuzimanja nove osobne i postaviti osobni identifikacijski PIN te PUK. Drugi je način kod kuće, no za to će vam biti potreban čitač kartica kakav se i dosad koristio za osobne iskaznice. Čitač će vam trebati samo za postupak aktivacije osobne. I ranije je postojala mogućnost da se, ako se osobna iskaznica stavi u čitač, s računala može potpisati bilo koji dokument. Novost je, međutim, što se sada to može i preko mobitela, preko aplikacije koja se zove Certilia. Bitno je ispuniti neke preduvjete, a ostatak postupka registracije donosi Index.