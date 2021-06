O svemu valja voditi računa

U slučaju razvoda braka podjela imovine je jedna od ključnih stvari. Kako kriptovalute sve više dobivaju na važnosti, i one su postale dio imovine o kojoj važi voditi računa, a trenutno je mali broj odvjetnika za razvode brakova koji se razumije ili prati tržište i svijet kriptovaluta. Lider je u novom članku istražio i to, a stvar se gleda, kako navodi, kao i svaka druga investicija, iako je trag kriptovaluta malo teže pratiti. Za slučajeve skrivanja imovine od supruga često su se koristili tajni bankovni računi u inozemstvu, u zemljama poput Švicarske, no i ovim se vrstama prevara može ući u trag forenzičkim istragama i sudskim nalozima. Iako su brojni blockchain sustavi anonimni i teško je prodrijeti u njihove sustave, razvijaju se softveri baš za tu svrhu.