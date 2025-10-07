A i nije baš šetnja parkom

Trojica hrvatskih planinara poginula su u lavini na Julijskim Alpama u Sloveniji. Predsjednik HPS-a Darko Berljak ističe da preživljavanje ovisi o brzini spašavanja – najbolje šanse su u prvih 10–15 minuta. Ključ je znati svoje sposobnosti, procijeniti rizike i imati adekvatnu opremu poput lavinskih primopredajnika i sondi. Statistike pokazuju da nesreće češće pogađaju iskusnije planinare koji precjenjuju svoje mogućnosti. HPS provodi škole planinarenja kako bi planinari sigurnije uživali u planinama. tportal