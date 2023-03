Štedi gdje vrijedi

Čak dvije trećine javnih zgrada izgrađeno je do 1987. godine, a to znači da su energetski gotovo pa potpuno neefikasne. Energetska učinkovitost konkretno znači – činiti isti rad s manje energije. Da bi se moglo sustavno gospodariti energijom, potrebno je imati podatke, analizirati ih i interpretirati. Zato postoji Informacijski sustav za gospodarenje energijom – ISGE. To je internetska aplikacija za nadzor i analizu potrošnje energije i vode u zgradama javnog sektora te predstavlja neizbježan alat za sustavno gospodarenje energijom. Podatci uneseni u ISGE koriste se za niz izračuna, analiza i kontrola koji omogućavaju razumijevanje (Zgradonačelnik):

kako i na što trošimo energiju i vodu u pojedinoj zgradi

uspoređivanje pojedinih zgrada s njima sličnim zgradama

identificiranje neželjene, prekomjerne i neracionalne potrošnje