Manje apokalipse, više kalkulatora

Kako se zelena agenda u EU pretvara iz alarma u traženje ravnoteže

Nakon vala klimatskog alarmizma, europska zelena politika krajem 2025. ulazi u fazu korekcije. EU ne odustaje od energetske tranzicije i smanjenja emisija, ali sve više traži ravnotežu između klimatskih ciljeva, konkurentnosti i društvene stabilnosti. Energetski šok 2022., pritisak gospodarstva i političke promjene potaknuli su deregulaciju i pragmatičniji pristup, osobito u Njemačkoj. Globalni klimatski summit u Brazilu potvrdio je ciljeve, ali bez zabrane fosilnih goriva. Hrvatska se pritom suočava s vlastitim izazovima: sporom administracijom, neiskorištenim obnovljivim potencijalom i potrebom za pametnijom energetskom politikom. Ekonomski lab


