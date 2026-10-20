Ideja za klet

Ponekad je potrebno uložiti 200, a ponekad 500 ili čak 1000 eura po kvadratu. Pravila nema. Svaki prostor zahtijeva individualna rješenja, baš kao što su i želje vlasnika svaki put drugačije. No, kako si onda predočiti što uključuje i koliko košta adaptacija jednog prosječnog stana? Odgovor donosi Dom i dizajn Jutarnjeg. Cijene se kreću od 150 eura po kvadratu za površinsko uređenje zidova, stropova i podova, a mogu se popeti i do 600 eura za ozbiljnije zahvate.