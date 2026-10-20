Kako su dvojica braće zapušteni vrt pretvorila u pravu malu Grčku - Monitor.hr
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Ideja za klet

Kako su dvojica braće zapušteni vrt pretvorila u pravu malu Grčku

Braća Michael i Samuel Scherrer iz Švicarske pretvorila su zapušteni vrt u minijaturno grčko selo. U projekt su uložili oko dve godine rada i približno 10.000 eura, obavivši većinu poslova vlastitim rukama uz pomoć prijatelja. Dvorište su preuredili u ambijent inspiriran egejskom arhitekturom – sa snježno bijelim kućicama, plavim detaljima, uskim prolazima te malom tavernom. Njihova kreativan pothvat postao je viralni hit na TikToku s više od 8,6 milijuna pregleda, pokazavši kako se uz jasnu viziju i trud svaka okućnica može pretvoriti u autentičnu mediteransku oazu. Jutarnji


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