Ajde nešto novo da bude i dobro
Kako su HNK2 i Lauba transformirali industrijsku baštinu Zagreba
Nova scenografska scena HNK2 i umjetnička kuća Lauba izvrstan su primjer uspješne rekonstrukcije i prenamjene zagrebačke industrijske baštine u kulturne sadržaje. Autorica se kroz osobna sjećanja na odrastanje u blizini Klaićeve i Adžijine ulice osvrće na nekada zapuštene pogone koji su danas postali urbani ukras grada. Arhitektonska rješenja i pažljivo uređen interijer – uključujući i besprijekorno uređene toalete koji, prema starom narodnom pravilu, svjedoče o kvaliteti cijele “kuće” – dokazuju kako kvalitetna novogradnja može udahnuti nov život povijesnim građevinama i oplemeniti Zagreb. Zrinka Paladino za svoj blog, prenosi ga i Haus