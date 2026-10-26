Kako su HNK2 i Lauba transformirali industrijsku baštinu Zagreba - Monitor.hr
Ponedjeljak (23:00)

Ajde nešto novo da bude i dobro

Kako su HNK2 i Lauba transformirali industrijsku baštinu Zagreba

Nova scenografska scena HNK2 i umjetnička kuća Lauba izvrstan su primjer uspješne rekonstrukcije i prenamjene zagrebačke industrijske baštine u kulturne sadržaje. Autorica se kroz osobna sjećanja na odrastanje u blizini Klaićeve i Adžijine ulice osvrće na nekada zapuštene pogone koji su danas postali urbani ukras grada. Arhitektonska rješenja i pažljivo uređen interijer – uključujući i besprijekorno uređene toalete koji, prema starom narodnom pravilu, svjedoče o kvaliteti cijele “kuće” – dokazuju kako kvalitetna novogradnja može udahnuti nov život povijesnim građevinama i oplemeniti Zagreb. Zrinka Paladino za svoj blog, prenosi ga i Haus


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04.11.2025. (07:00)

Kad nam već jedna nije dovoljna

Otvorena druga scena HNK-a u Zagrebu

HNK Zagreb otvorio je svoju dugo očekivanu drugu scenu, HNK2, svečanim programom “Slava umjetnosti 2.0”. Publika će u ovom prostoru imati prilike uživati u izvedbama drame, opere i baleta, uključujući premijernu Schillerovu “Mariju Stewart” i suvremene baletne i operne naslove. Nova pozornica nudi vrhunsku tehničku opremu i akustiku, olakšavajući izvedbe umjetnicima. Projekt, jedna od najvećih kulturnih investicija u Hrvatskoj, omogućit će istraživanje i stvaranje umjetnosti te proširiti kapacitete HNK-a, koji sada djeluje na dvije jednakopravne pozornice. HRTHRT