Kad nam već jedna nije dovoljna
Otvorena druga scena HNK-a u Zagrebu
HNK Zagreb otvorio je svoju dugo očekivanu drugu scenu, HNK2, svečanim programom “Slava umjetnosti 2.0”. Publika će u ovom prostoru imati prilike uživati u izvedbama drame, opere i baleta, uključujući premijernu Schillerovu “Mariju Stewart” i suvremene baletne i operne naslove. Nova pozornica nudi vrhunsku tehničku opremu i akustiku, olakšavajući izvedbe umjetnicima. Projekt, jedna od najvećih kulturnih investicija u Hrvatskoj, omogućit će istraživanje i stvaranje umjetnosti te proširiti kapacitete HNK-a, koji sada djeluje na dvije jednakopravne pozornice. HRT… HRT