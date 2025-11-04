Kad nam već jedna nije dovoljna

Nakaradni sustav, sa Zakonom o kazalištima i Zakonom o radu na čelu, podrazumijeva čak pet nacionalnih kazališnih kuća, od kojih su četiri sve jaloviji sisači proračuna (Treba se uzeti u obzir da jedna Francuska ima isti broj nacionalnih kazališnih kuća)… Umjesto da nacionalna kazališta imaju prepoznatljive repertoare, svakodnevne programe, da su kulturni punktovi grada koji za to izdvajaju pola, i više, svojih proračuna za kulturu, mi u nacionalnim kazalištima imamo glumce koji nisu vidjeli pozornicu po deset godina, koji skupljaju honorare glumeći po sapunicama dok uredno primaju plaće, koje svi mi plaćamo iz poreza i prireza. Za to nisu krivi glumci ni intendanti, već sustav koji inercijom njeguje mastodonte. Novi list