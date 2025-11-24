Kad ti chatbot postane šarmantniji od TV voditelja.
Kako umjetna inteligencija uči karizmu i što to znači za ljude
Karizma se dugo smatrala isključivo ljudskom osobinom, no istraživanja pokazuju da se njezini obrasci mogu opisati, mjeriti i djelomično prenijeti na umjetnu inteligenciju. Karizmatični AI koristi vokalne, jezične i ponašajne signale kako bi zvučao sigurnije, toplije i utjecajnije. U praksi se koristi u edukaciji, terapiji, korisničkoj podršci i vođenju timova, ali otvara i ozbiljna etička pitanja poput mogućnosti manipulacije, utjecaja na odluke i stvaranja emocionalne ovisnosti. Ključno je osigurati da AI karizmu koristi za dobrobit ljudi, a ne njihove slabosti. Bug