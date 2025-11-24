Kad ti chatbot postane šarmantniji od TV voditelja.

Karizmatični ljudi nisu se takvi rodili nego su svladali kompleksan set komunikacijskih vještina koje im daju značajnu prednost u radu i životu, piše BBC i savjetuje kako razviti i pojačati svoju karizmu. Karizma, dakle, uključuje komuniciranje korištenjem moćnih metafora i anegdota, korištenje izraza i govor tijela koji uspješno prenose emocije, a koje podržavaju poslanu poruku, dok se istovremeno demonstrira samopouzdanje. Za razliku od šarmantnih ljudi, karizmatične osobe ne moraju biti popularne, čak mogu biti i odbojne mnogima, ali i dalje imaju karizmu, poput Stevea Jobsa. A nije karizmatičnost neka velika mudrost – većina karizme proizlazi iz toga kako čovjek koristi riječi i kako prenosi poruku. Dakle, treba koristiti metafore, priče i anegdote, kontrastne liste i retorička pitanja. Treba demonstrirati etička uvjerenja, dijeliti sentiment publike kojoj se obraća, postavljati si visoka očekivanja i prenositi samouvjerenost.