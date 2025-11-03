Mali zeleni ljudi, veliki ljudski strahovi
Kako zamišljamo vanzemaljce – i što time govorimo o sebi: priča o društvenim strahovima i predrasudama
Sociolog Christian Peters objašnjava da prikazi vanzemaljaca kroz povijest odražavaju društvene strahove i predrasude svog vremena — od hladnoratovske paranoje do današnjih rasprava o migracijama i umjetnoj inteligenciji. Od „malih zelenih ljudi“ do „sivih bića“, slika vanzemaljaca stalno se mijenja, ali ostaje antropocentrična. Filmovi poput Alien, E.T. ili District 9 prikazuju ih kao metafore za „druge“ među nama, dok AI, opisana kao „vanzemaljska inteligencija“, danas preuzima njihovu simboličku ulogu — ogledalo našeg straha od nepoznatog. DW