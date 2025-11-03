Mali zeleni ljudi, veliki ljudski strahovi

Spomenuti dokument naslovljen je “Komunikacija s izvanzemaljskom inteligencijom” i odnedavno je javno dostupan na stranicama agencije NSA. Kada bi nas “oni” pokušali kontaktirati, vjerojatno bi nam slali signale koje je lako razlučiti od ostale kozmičke radio buke. Mogli bi slati signale u serijama vezanima za prirodne ili proste brojeve, a mogli bi se poslužiti i matematičkim konceptima, geometrijskim oblicima ili nekim sličnim simbolima. Nakon toga uslijedile bi vjerojatno “jezične lekcije”, tj. upute kako dešifrirati njihov, očekivano superioran, način komunikacije. NSA se slaže i sa znanstvenicima iz 1960-ih godina, koji su pokušali izvanzemaljske signale “slušati” na frekvenciji slobodnih atoma vodika valne duljine 21 cm, koja može proći kroz Zemljinu atmosferu. Pretpostavlja se da bi značaj ove frekvencije bio poznat naprednim inteligentnim bićima, kao što je to i nama, kao i da bi je mogli pokušati iskoristiti za međusobno sporazumijevanje. Bug