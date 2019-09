Boži - dar slobode

Zadarski gradonačelnik i bivši ministar Božidar Kalmeta, protiv kojeg je u Uskok podigao optužnicu zbog korupcije, izjavio je da će, ako sud potvrdi optužnicu protiv njega, dati svoj mandat na raspolaganje HDZ-u na sve stranačke dužnosti, no ne misli dati ostavku i na funkciju gradonačelnika Zadra. “Nikada ne bi dozvolili da člana stranke s pravomoćnom presudom kandidiramo za gradonačelnika, a pogotovo da on postane gradonačelnik, kao što je to slučaj s kandidatom Kukuriku koalicije Androm Vlahušićem u Dubrovniku, koji je danas gradonačelnik s pravomoćnom sudskom presudom”, navodi HDZ u priopćenju. HRT