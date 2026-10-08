Nježna duša

Carson (76) poznata je po djelima koja često brišu granice između poezije, proze i znanstvenog rada, prenosi BBC. Odbor za dodjelu Nobelove nagrade priopćio je da je Carson odabrana “zbog svojeg odvažnog i inovativnog opusa kojim je, kroz razigrani dijalog s klasičnom tradicijom, stvorila nove književne forme u suvremenoj književnosti”. Carson se bavila i prevođenjem starogrčke književnosti, a više od 30 godina predavala je klasične studije na sveučilištima. Dobitnik inače prima i novčanu nagradu od 12 milijuna švedskih kruna, odnosno približno 900.000 britanskih funti ili 1,2 milijuna američkih dolara. N1