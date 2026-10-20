Pjesnikinja kojoj boksačke rukavice nisu strane

Ako uopće niste upoznati s opusom Anne Carson, “Albertina” je dobar početak, lagana za čitanje, inteligentno napisana i profinjeno duhovita – Anne Carson i inače prakticira finu ironiju u svojim djelima. “Razstvaranje” je “teškaš” od knjige – zbirka lirske poezije, eseja, libreta za operu, scenarija za dokumentarni film i oratorija, i dobar je ogledni primjer pisma Anne Carson koje već godinama slovi kao jedno od najsmjelijih i najinovativnijih u suvremenoj svjetskoj poeziji. Ukupno je objavila više od dvadeset knjiga autorskih knjiga i prijevoda, a u obrazloženju Švedske akademije posebno se ističu njezine knjige “Glass, Irony, and God” (1995.), “Autobiography of Red: A Novel in Verse” (1998.), “The Beauty of the Husband: A Fictional Essay in 29 Tangos” (2001.) i “Nox” (2010.). Najbolje knjige