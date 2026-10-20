Carson (76) poznata je po djelima koja često brišu granice između poezije, proze i znanstvenog rada, prenosi BBC. Odbor za dodjelu Nobelove nagrade priopćio je da je Carson odabrana “zbog svojeg odvažnog i inovativnog opusa kojim je, kroz razigrani dijalog s klasičnom tradicijom, stvorila nove književne forme u suvremenoj književnosti”. Carson se bavila i prevođenjem starogrčke književnosti, a više od 30 godina predavala je klasične studije na sveučilištima. Dobitnik inače prima i novčanu nagradu od 12 milijuna švedskih kruna, odnosno približno 900.000 britanskih funti ili 1,2 milijuna američkih dolara. N1
Pjesnikinja kojoj boksačke rukavice nisu strane
Nobelovka: Carson nije ispovjedna pjesnikinja, ali njezine knjige jesu osobne. Uglavnom su to hibridne knjige
Ako uopće niste upoznati s opusom Anne Carson, “Albertina” je dobar početak, lagana za čitanje, inteligentno napisana i profinjeno duhovita – Anne Carson i inače prakticira finu ironiju u svojim djelima. “Razstvaranje” je “teškaš” od knjige – zbirka lirske poezije, eseja, libreta za operu, scenarija za dokumentarni film i oratorija, i dobar je ogledni primjer pisma Anne Carson koje već godinama slovi kao jedno od najsmjelijih i najinovativnijih u suvremenoj svjetskoj poeziji. Ukupno je objavila više od dvadeset knjiga autorskih knjiga i prijevoda, a u obrazloženju Švedske akademije posebno se ističu njezine knjige “Glass, Irony, and God” (1995.), “Autobiography of Red: A Novel in Verse” (1998.), “The Beauty of the Husband: A Fictional Essay in 29 Tangos” (2001.) i “Nox” (2010.). Najbolje knjige