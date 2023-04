Riff za idućih 3000 godina

Prošlo je 20 godina otkad su White Stripes napravili jedan od najpoznatijih riffova svih vremena. Gotovo bi svatko otpjevao sam sebi u bradu uvod u pjesmu “Seven Nation Army” čim ju čuje. Jack White složio je poznati uvod još 2002. na glazbenom festivalu u Australiji. Međutim, predstavnici izdavačke kuće nisu bili oduševljeni, stoga je tada White odgodio korištenje riffa. Na njihovom četvrtom studijskom albumu “Elephant”, dotični riff postaje uvod u pjesmu “Seven Nations Army”. Godine 2004. pjesma dobiva Grammyja za najbolju rock pjesmu. Magazin Rolling Stone uvrštava je na 36. mjesto liste najboljih pjesama na svijetu, dok je britanski glazbenik Jarvis Cocker za nju rekao da je “Smoke On The Water” druge generacije. Ravnododna