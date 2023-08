Za one koji ionako ne vole gužvu

Više cijene su, naravno, bile za očekivati. Inflacija je globalni problem, poskupljenja goriva, uvođenje eura legitimni su faktori. No bilo je i optužbi da turistička poduzeća dižu cijene samo zato što mogu, a da ne dodaju ono glavno što je potrebno za zadovoljstvo kupaca – vrijednost. Na neki način ovo je prijelomna godina za Hrvatsku i ona se nalazi na raskrižju. Ne samo da nije imala koristi od nesretnih okolnosti drugih destinacija – arapske revolucije, destinacije ovisne o letovima tijekom pandemije – već postoje i novi igrači koji izazivaju hrvatski tradicionalni sunčani i morski turizam. Hrvatska nasuprot Albaniji kao destinacija sunca i mora? To je isto more, a pješčane plaže u Albaniji su nedvojbeno bolje. A tu je i opcija Krf i katamaran preko do Sarande. S obzirom na to da su sunce, more i plaža slični, cijena postaje važna. Sjetimo se samo da je Hrvatska postala alternativa Egiptu i Tunisu kada su te države zbog Arapskog proljeća postale opasne. Index