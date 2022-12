Mislim, dakle ječam

Još jednom se dogodila eskalacije govora mržnje, koji ovaj put nije bio sporadičan. Riječ je o višekratnom i dugotrajnom uzvikivanju “ZA DOM SPREMNI!” i skandiranju “MI HRVATI, USTAŠE, USTAŠE!”, u čemu su sudjelovali brojni gledatelji nogometne utakmice između reprezentacija Hrvatske i Izraela odigrane 23. ožujka u Osijeku.

Taj događaj, koji se zbog njegove težine ne može nazvati samo incidentom, na najzorniji način je cijeloj Hrvatskoj, ali i cijelom svijetu, a posebno reprezentativcima Izraela i gledateljima prijenosa utakmice u Izraelu, pokazao do koje je razine malignosti dovelo uporno ”guranje pod tepih” i prešućivanje pojava fašizacije hrvatskog društva.

Na žalost, na utakmici smo svjedočili da nitko, od igrača i vodstva HNS-a do novinara, prisutnih ministara i premijera Oreškovića u loži stadiona, nije ni trepnuo na unisono skandiranje i zazivanje onog najmračnijeg iz povijesti Hrvatske i hrvatskog naroda.

Za bolje razumijevanje zamislimo kakav bi to svjetski skandal bio da na utakmici Njemačka – Izrael pola stadiona viče SIEG HEIL! (što bi, obzirom da to znači ŽIVJELA POBJEDA, imalo više smisla nego Za dom spremni) i skandira SS-u! Što bi napravila njemačka kancelarka i ministri prisutni na takvoj utakmici?!

Hrvatski premijer i njegovi ministri nisu reagirali, vodstvo reprezentacije, zajedno s trenerom Antom Čačićem, ocjenilo je atmosferu u gledalištu “čistom desetkom”, a Vlada RH je naknadno izdala priopćenje u kojem se apstraktno govori o totalitarizmima i govoru mržnje, kao da događaj u Osijeku nije bila konkretna i stvarna promocija ustaštva.

Da je upravo promocija ustaštva promocija najgoreg totalitarizma i mržnje koji u svojoj srži imaju nasilje, Antifašistička liga i mnogi dobronamjerni i zabrinuti građani opetovano su upozoravali.

Teško je reći da li je veća opasnost za Hrvatsku to da trenutačna Vlada i vlast u Hrvatskoj to ne vidi ili da se pravi da to ne vidi, završava Antifašistička liga u svom priopćenju.