Kamo da se više sakrijemo?

Agencija EU-a upozorila je da bi početkom kolovoza mogla gorjeti cijela Europa, a 2026. prijeti postati najgora sezona požara u povijesti. Natprosečne zimske kiše potaknule su bujanje vegetacije, koju su ekstremni ljetni toplinski valovi pretvorili u lako zapaljivo gorivo. Od početka godine u oko 1.400 požara izgorjelo je 435.000 hektara – trostruko više od povijesnog prosjeka. Najteže su pogođene Španjolska i Francuska, gdje su srušeni nacionalni rekordi i evakuirano više od 300.000 ljudi. Situacija se opasno pogoršava u Italiji i Grčkoj, gdje su već zabilježene i prve ljudske žrtve među vatrogascima. Index