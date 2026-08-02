Šume su zapaljiva stvar

Za razliku od pojedinačnih iskri poput iskrenja radnih strojeva ili ljudske nepažnje, za prerastanje požara u katastrofalne razmjere u Europi odgovorna je opasna kombinacija triju čimbenika:

Klimatske promjene: Fenomen “hidrokimatskog udara” donosi vlažne zime u kojima buja vegetacija, nakon čega slijede ekstremni proljetni i ljetni toplinski valovi koji od te iste vegetacije stvaraju savršenu suhu potpalu.

Fenomen “hidrokimatskog udara” donosi vlažne zime u kojima buja vegetacija, nakon čega slijede ekstremni proljetni i ljetni toplinski valovi koji od te iste vegetacije stvaraju savršenu suhu potpalu. Monokulture: Šume sačinjene od samo jedne vrste drveća, poput borova u Francuskoj i Španjolskoj te eukaliptusa u Portugalu, iznimno brzo šire vatru zbog smole, suhih iglica i jednolične visine stabala.

Šume sačinjene od samo jedne vrste drveća, poput borova u Francuskoj i Španjolskoj te eukaliptusa u Portugalu, iznimno brzo šire vatru zbog smole, suhih iglica i jednolične visine stabala. Loše upravljanje: Nedostatak protupožarnih kordona, gomilanje suhog raslinja na tlu i izostanak mješovitih, otpornijih šumskih vrsta olakšavaju širenje buktinje.

Stručnjaci stoga kao ključno rješenje umjesto samog gašenja ističu prevenciju: sadnju bjelogorice i raznolikijih šuma, redovito čišćenje šumskog tla i smanjenje emisija stakleničkih plinova. DW