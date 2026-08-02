Zašto Europa gori: Tri glavna uzroka razornih požara - Monitor.hr
Danas (16:00)

Šume su zapaljiva stvar

Zašto Europa gori: Tri glavna uzroka razornih požara

Za razliku od pojedinačnih iskri poput iskrenja radnih strojeva ili ljudske nepažnje, za prerastanje požara u katastrofalne razmjere u Europi odgovorna je opasna kombinacija triju čimbenika:

  • Klimatske promjene: Fenomen “hidrokimatskog udara” donosi vlažne zime u kojima buja vegetacija, nakon čega slijede ekstremni proljetni i ljetni toplinski valovi koji od te iste vegetacije stvaraju savršenu suhu potpalu.
  • Monokulture: Šume sačinjene od samo jedne vrste drveća, poput borova u Francuskoj i Španjolskoj te eukaliptusa u Portugalu, iznimno brzo šire vatru zbog smole, suhih iglica i jednolične visine stabala.
  • Loše upravljanje: Nedostatak protupožarnih kordona, gomilanje suhog raslinja na tlu i izostanak mješovitih, otpornijih šumskih vrsta olakšavaju širenje buktinje.

Stručnjaci stoga kao ključno rješenje umjesto samog gašenja ističu prevenciju: sadnju bjelogorice i raznolikijih šuma, redovito čišćenje šumskog tla i smanjenje emisija stakleničkih plinova. DW


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Četvrtak (20:00)

Kamo da se više sakrijemo?

Katastrofalna sezona šumskih požara prijeti cijeloj Europi

Agencija EU-a upozorila je da bi početkom kolovoza mogla gorjeti cijela Europa, a 2026. prijeti postati najgora sezona požara u povijesti. Natprosečne zimske kiše potaknule su bujanje vegetacije, koju su ekstremni ljetni toplinski valovi pretvorili u lako zapaljivo gorivo. Od početka godine u oko 1.400 požara izgorjelo je 435.000 hektara – trostruko više od povijesnog prosjeka. Najteže su pogođene Španjolska i Francuska, gdje su srušeni nacionalni rekordi i evakuirano više od 300.000 ljudi. Situacija se opasno pogoršava u Italiji i Grčkoj, gdje su već zabilježene i prve ljudske žrtve među vatrogascima. Index