Krizni menadžment

Samo nekoliko dana nakon što je princeza Kate objavila javnosti da boluje od karcinoma i tako prekinula sulude glasine o vlastitom nestanku, kraljevska je obitelj objavila oglas u kojem traži stručnjaka za odnose s javnošću, i to na poziciji asistenta. Kao da joj fama oko loše PR strategije nije bila dovoljna, i tim je oglasom, koji su tako spremno prenijeli svjetski mediji, pokrenula lavinu smijeha. Javnost je u ovom slučaju pokazala svoju strašniju, krvožednu stranu, ali monarhija je prije trebala shvatiti da u ova moderna vremena njezina mantra ‘nikad ne objašnjavaj, nikad se ne žali‘ ne funkcionira. Svatko ima pravo na privatnost, no šutnja u ovom slučaju ima kontraefekt. Nakon što je princeza iznijela svoju istinu na miran, staložen i iskren način, svijet je naglo zašutio i pognuo glavu. No, kako pojašnjavaju pojedini komunikacijski stručnjaci, brendovi ili pojedinci u krizi moraju biti aktivni, adresirati teze koje se iznose. Ključ su kontrola narativa i pružanje informacija. Lider