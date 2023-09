Svi ga volimo :)

Keanu Reeves danas slavi 59. rođendan. Glumac već godinama nosi titulu “najveće dobrice Hollywooda”, što ne čudi s obzirom na to da velik dio zarade donira u dobrotvorne svrhe, daruje filmsku ekipu, poštuje žene, često se druži s beskućnicima i iznimno je ljubazan i strpljiv s fanovima. Keanua su mnogi hvalili i nakon gostovanja na panelu Comic Con Experience (CCE) u prosincu prošle godine, gdje je promovirao novi nastavak Johna Wicka. Njegov dolazak izazvao je ovacije u publici. Glumac je bio vidljivo dirnut reakcijom fanova te je kleknuo i počeo se klanjati publici, a snimka je postala hit na društvenim mrežama. Index

I can watch this for the rest of my life♥️🙏🏻 #KeanuReeves pic.twitter.com/oCLhNkm2Ez

— keanureevesfanpage.tr (@keanureevesfptr) December 4, 2022