I zato je dobro imati kemičara u kući

Etilen-oksid je za ljude otrovan spoj koji je nedavno nađen u nekim proizvodima zbog čega su povučeni s polica u trgovinama. Zbog tročlanog prstena svoje molekule etilen-oksid reagira sa svime ili, možda je bolje reći, nema toga s čime ne reagira: s vodom daje etilenglikol, sastojak antifriza i sirovinu za proizvodnju polietilenglikola itd. Stoga nas ne treba čuditi da se tim plinom – jer vrelište mu je 10 oC – dezinficira, prije svega medicinski pribor. To je dobro, no nije dobro kada se njime dezinficira hrana, da bi se uništile bakterije, plijesni i ličinke kukaca koje u njoj žive. Ipak ga u nekim proizvodima može biti 1-10 mg/kg. I što sad? Pitanje je koliko često i koliko takvu hranu jedemo i koliko nam taj hranom uneseni etilen-oksid povećava vjerojatnost oboljenja od raka. Sve u svemu, dobro je da postoje propisi, dobro je da se hrana kontrolira, ali u svemu treba imati mjeru, pa tako i u strahu od otrova u onome što jedemo. Nenad Raos za Bug.