Samo papaj

O hrani se priča, o lijekovima još više, a ponajviše o ljekovitosti ili nezdravosti onoga što jedemo i pijemo. Jedna od tih čudnih, gotovo pa zagonetnih namirnica su i gorki bademi. U njima se nalazi cijanogeni glikozid amigdalin – spoj koji se sastoji od šećera (glikozid) a usto otpušta cijanidne ione. Smatra se da 50 sjemenki gorkog badema pojedenih u istom obroku može usmrtiti odraslog čovjeka, a 5 do 10 sjemenki dovoljno je da smrtno otruje dijete. No i bez smrtnog ishoda, otrovanje amigdalinom (tj. cijanidom oslobođenim iz njega) dovoljno je dramatično: ono izaziva povraćanje, proljev, vrtoglavicu i ubrzano disanje. No, gorki bademi imaju ljekovita svojstva, osim za vrućice, koristio se i kao diuretik i laksativ, a postoje teorije da liječe rak. U tome se nije pokazao učinkovit, no ne treba ga se bojati konzumirati, kaže Nenad Raos za Bug.