Ponuda za 99 kuna (redovne cijene 170 kuna) uključuje kupanje, šišanje, čišćenje ušiju i rezanje noktiju pasa do 8 kg u Grooming Kontura salonu za pse. Moguće su nadoplate od 30 kn za pse do 15 kg, 100 kn za pse do 30 kg te 50 kn za raspetljavanje. Rok iskoristivosti: 28.3.2022. Salon se nalazi na Ljubljanici. Opširnije na Ponudi dana.