Terme Tuhelj, 1 ili više noćenja s polupansionom za 2 osobe + gratis smještaj za 2 djece do 5 i 12 godina, uz neograničen ulaz u Svijet sauna, noćno kupanje, animacijski program, omogućuje vam današnja Ponuda dana, koja uključuje 1 noćenje u Premium sobi s polupansionom za 2 osobe u Hotelu Well 4*, bogati WELL doručak, domaću večeru sa širokim izborom zagorskih i nacionalnih specijaliteta, ponudom vitalne hrane te posebno pripremljenim jelima pred gostom (front cooking), neograničeno kupanje na bazenima Vodenog planeta Termi Tuhelj, ručnik za bazen ili saunu u sobi, animacijski WELL program, noćno kupanje subotom i besplatan WiFi u prostorijama hotela. Klikom na “kupi” birate između noćenja s polupansionom za 2 osobe, korištenje preko tjedna za 704 kn ili noćenja s polupansionom za 2 osobe, korištenje vikendom za 880 kn. Ponuda uključuje još i gratis smještaj za dvoje djece u sobi s dvoje odraslih i neograničen ulaz u Svijet sauna. Opširnije na Ponudi dana.