Ne samo u Velikoj Britaniji...

Demokracija se ne može svesti na zaokruživanje broja na glasačkom listiću. Važan dio demokracije je kritika postupaka vlasti. Oni koji posjeduju moć, od poslodavaca do vjerskih institucija, uvijek su pokušavali zauzdati i kontrolirati demokratski proces da bi zaštitili vlastite povlastice i utišali glas masa. Demokracija svedena na zaokruživanje brojeva je demokracija ušutkanog biračkog tijela. Istina je da u privatnosti glasačkih kabina glasamo kao pojedinci, ali demokraciju možemo obraniti jedino ako nastupamo kao zajednica. Za to je potrebno izgraditi robusnu javnu sferu i demokraciju koja će živjeti na ulicama i radnim mjestima isto koliko i na biralištima. Bez prava na slobodu govora, protest, okupljanje i marš, bez prava na štrajk, pravo glasa gubi na važnosti. Vlast će dopustiti ljudima da zaokružuju brojeve na glasačkim listićima svakih 4 ili 5 godina, ali će im u isto vrijeme ograničiti pravo na protest, kolektivno djelovanje i slobodu govora. Od Rusije do Venezuele, od Bjelorusije do Saudijske Arabije, to je put kojim idu autoritarne sile. Peščanik/The Guardian