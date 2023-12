Najviše se sadržaja generiranog umjetnom inteligencijom može vidjeti na TikToku jer tu uistinu najviše i dolazi do izražaja pa tako možete vidjeti povijesne osobe, poput Kleopatre, Anne Boleyn ili Anastasije Nikolajevne Romanove kako govore o svom životu i smrti. I dok se takvi alati mogu činiti zanimljivim za učenje, pravo je pitanje što će se dogoditi ako netko napravi videozapis Joea Bidena kako udara ženu ili Emanuela Macrona kako onečišćuje okoliš? Što će se dogoditi ako se u sljedećoj, superizbornoj godini i na hrvatskoj političkoj sceni počne jače upotrebljavati deepfake? Deepfake je, podsjetimo, oblik korištenja umjetne inteligencije gdje se stvaraju fotografije, videozapisi i audiozapisi lažnih događaja. It‘s all fun and games, ali kad zabava prelazi u ozbiljne nijanse i kada kreiraš sadržaj kako bi naštetio drugome, konkurenciji ili političkom akteru, tu svi oblici umjetne inteligencije postaju opasni. Lider U nastavku Trumpova faca u rumunjskoj pop pjesmi.