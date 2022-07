You are never to old

U razgovoru za Bloomberg Henry Kissinger, legenda međunarodnih odnosa (99) je napomenuo “Naravno, važno je spriječiti hegemoniju Kine ili bilo koje druge zemlje. No, to nije nešto što se može postići beskrajnim sukobima”. Geopolitika i odnosi velikih sila središnja su tema Kissingerove nove knjige, “Leadership: Six Studies in World Strategy” (Liderstvo: Šest studija o svjetskoj strategiji), koja se fokusira na šest ključnih čelnika – njemačkog Konrada Adenauera, francuskog Charlesa de Gaullea, Nixona, egipatskog Anwara Sadata, britansku premijerku Margaret Thatcher i utjecajnog prvog singapurskog premijera Lee Kuan Yewa. Kissinger je u svojih gotovo 100 godina života upoznao svih šest čelnika čije primjere navodi, a kroz svoju konzultantsku tvrtku i dalje je tražen kako bi dao svoje mišljenje o globalnim pitanjima od Pekinga do Washingtona. Osvrćući se na učinak današnjih europskih čelnika, od francuskog predsjednika Emmanuela Macrona do njemačkog kancelara Olafa Scholza, Kissinger je rekao da ga čini tužnim što sadašnje “europsko vodstvo nema osjećaj za smjer i misiju”, što su imali prethodni šefovi država, poput Adenauera i de Gaullea, i što ih je dovelo do toga da odigraju uloge koje su odigrali na povijesnoj pozornici… Bloomberg / Jutarnji