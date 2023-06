Uz ovakve nadbiskupe crkva bi mogla dobiti nove vjernike ili barem simpatizere, a izgubiti stare

Mate Uzinić nesumnjivo je neuobičajena pojava među hrvatskim (nad)biskupima, upravo zato što je nadbiskup. Taj nadbiskup čini nešto što ne čine ostali (nad)biskupi – zaustavlja i osuđuje iživljavanje nad drugima, koje se čini u ime svetosti Katoličke Crkve. Ona vrlo često oduzima osobnost kako bi ljude propustila kroz kalup koji im daje isti, neiskreni i beživotni oblik. Kroz taj kalup su prošli papa Franjo i nadbiskup Mate Uzinić, ali s jednom razlikom u odnosu na mnoge – oni su jednim dijelom uspjeli sačuvati vlastitu osobnost. On progovara o stvarima o kojima drugi biskupi šute. Ne želim ulaziti u to koliko je pritom iskren. Promašena je rasprava i o tome jesu li njegove suze na ovotjednoj konferenciji za medije iskrene ili to nisu. Bitno je da su to prve suze jednog biskupa javno puštene zbog pedofilskog zločina u crkvenim redovima. Promišlja Marko Vučetić za Autograf.