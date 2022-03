Nesklad Markovog trga i Pantovčaka

Upitan po čemu će pamtiti prve dvije godine Milanovićevog mandata, Klauški je u emisiji Pressing N1 odgovorio: Po nevjerojatnom retoričkom zagađenju hrvatske javne scene, po njegovom političkom zaokretu koji je otišao puno dalje od onog za što su ga optuživali u SDP-u. Pamtim ga po nekim temama koje je dobro ubo, ali nikada do kraja dobro izvukao. S druge strane, jedinu rečenicu koju je rekao o osudi rata je da ne možemo ne osuditi invaziju Rusije, ali već u drugim nastupima je rekao da se Ukrajina loše brani, da je loše organizirana, da nije to tako strašno kao što oni to primjećuju te da su si zapravo sami krivi. Dotaknuo se i drugih tema. N1