Politika me u životu uvijek pratila u stopu

Ja se time bavim 25 godina i znam vrlo dobro tko se čime bavi u tom području. Gospodin Lauc stvarno s tim nema veze, ali si je dao priliku dva puta se osvrnuti na usporedbu covida i gripe. Među ostalim je rekao da se očekuje da od covida umre još oko tisuću ljudi do kraja godine, ali ako dođe gripa, i od nje će umrijeti oko tisuću ljudi. To je toliko krivo da ne može biti… A u biti je štetno jer banalizira covid i stavlja u istu razinu te dvije bolesti. Smrtnost od gripe je otprilike 1 na tisuću, a u sezoni oboli 10 do 20 posto stanovništva. To znači da može umrijeti od 100 do 400-500 ljudi od gripe. Kada bi smrtnost od covida bila takva, mi bismo mogli imati maksimalno do 4 tisuće umrlih od covida – da se apsolutno svi zaraze. Smrtnost od covida je barem 10 puta veća od gripe… kaže Bernard Kaić u HRT-ovoj emisiji (video 17 min). No, ako uzmete kalkulator i ako od gripe oboli 20% stanovništa znači 900.000 i umre svaki 1000-ti, onda Lauc i nije puno promašio. S tim da je naglasio da bi ove godine gripa mogla biti opasnija jer je prošle godine nije bilo.