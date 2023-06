Osim ako imaš stariji auto, onda samo spuštaj sva četiri prozora

Super Truck, temeljen na Ramu 1500, ima Hellcat V8 motor od 6,2 litre, opremljen kompresorom, koji razvija 850 KS uz stalni pogon na sva četiri kotača. Ovaj pick-up dugačak je 609 cm pa biste se s njim, na primjer, teško probijali zagrebačkim ili splitskim ulicama, ali za Ameriku je to – no problem. Neovisni ovjes i blokade diferencijala omogućuju vožnju preko najtežih podloga. Ovo čudovište ima i vanjski premaz od epoksi smole pa će lakše podnijeti sve sitne ogrebotine. Premda izgleda grubo, vozilo iznutra omogućuje maksimalan komfor, s puno prostora, vrhunskim hi-fijem… Na upravljaču je, umjesto Ramova logotipa, postavljen stilizirani znak nuklearne eksplozije, odnosno marke Apocalypse Manufacturing. Samo nam još to treba. Revija HAK