Razmišlja li još netko da se preseli u podrum?
Klimatolog Mirko Orlić objašnjava uzroke i posljedice rekordnog toplinskog vala
Aktualni toplinski val u Europi posljedica je globalnog zatopljenja i “omega fenomena” koji blokira topli zrak nad našim područjem, ističe klimatolog Mirko Orlić za RTL. Naglašava da su ovi ekstremi statistički precizno predviđeni još prije nekoliko desetljeća. Promjene su već očite: more u lipnju doseže čak 27 °C, tropske noći otežavaju odmor, a nužna je i prilagodba radnog vremena na otvorenom. Orlić upozorava da će Hrvatska u budućnosti morati pametnije upravljati resursima i zadržavati obilne zimske oborine za sušne mjesece, umjesto da ih se samo pušta u more.