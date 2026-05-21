Romantika u kaci za grožđe

Inspirirana dokumentarcima, Iva Hanzen se preselila na selo i odbila priključak na vodovod od 1.000 eura radi ekološke neovisnosti. Umjesto slobode, dočekala ju je trogodišnja borba s majstorima, sušama i troškovima. Sustav s tankom za kišnicu, skupim hidropakom, filterima i građevinskim radovima na kraju ju je stajao preko 10.000 eura, a pokriva samo jednu kuću uz stalne komplikacije. Nakon višemjesečnog nošenja vode s izvora i kupanja u kaci, autorica priznaje da je susjed bio u pravu te da je gradski vodovod ipak jeftinija, stabilnija i jednostavnija opcija. Jutarnji