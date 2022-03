Ubijenog novinara ukrajinska je policija identificirala kao 51-godišnjeg dopisnika NYT-a i američkog državljanina. Naravno, profesija novinara je rizik, ali američki državljanin platio je svojim životom jer je pokušao istaknuti domišljatost, okrutnost i nemilosrdnost agresora. Nagrađivani video novinar Brent Renaud (51) upucan je kada su ruske snage otvorile vatru na automobil u blizini Irpina, javljaju svjetski mediji. Pokraj njega, još jedan novinar je ranjen. Nacional

Two American journalists went to film refugees leaving Irpin when they were shot at after crossing a checkpoint. The NYT journalist (I will not tweet the name) was shot in the neck and killed. His colleague was shot as well but evacuated to hospital.

— Anna Ahronheim (@AAhronheim) March 13, 2022