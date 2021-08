Slatka i otrovna

Riba je fotografirana na dubini od 15 metara, a temperatura mora unatoč toj dubini bila je visokih 24 stupnja, piše Otvoreno more. Fotografirao ju je fotograf Damir Zurub. Radi se o ribi koja je štetna za ekosustav: nedostatak prirodnih neprijatelja, mogućnost cjelogodišnje reprodukcije, brza i efikasna kolonizacija novih područja te visoka stopa predacije nad autohtonim vrstama ovu stranu vrstu postavljaju visoko na ljestvici invazivnosti. Također, ubod ove ribe je i otrovan. U državama uz Sredozemno more njezina se populacija pokušava kontrolirati, uz poticaje za njezino izlovljavanje i konzumaciju. Meso ove ribe je, kažu gastronomi, vrlo ukusno. Najčešće se može naći u blizini podvodnih grebena i to do nekih 80 metara dubine, ali uglavnom mnogo pliće. Index