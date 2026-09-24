Influenceri su za sve krivi, osim kad stvarno nisu

Sudjelovanje u internetskim zajednicama, posebno onima koje ne spominju teme o lijekovima, drogama i ovisnostima, može pomoći pacijentima da steknu neprocjenjivi “društveni kapital” koji značajno smanjuje vjerojatnost da će bivši ovisnik ponovno posegnuti za opioidima. Istraživači su se fokusirali na subreddit “OpiatesRecovery”. Više od 31.000 članova koristilo je ovaj forum koji nudi podršku i informacije o oporavku, a mnogi redovito daju izjave o svom statusu i broje dane od posljednjeg uzimanja opioida. Pokazalo se da što je veći broj online grupa koje nisu povezane s opioidima to je manji rizik od ponovnog uzimanja supstanci. To vrijedi čak i kad se uračuna i članstvo na forumima o oporavku ili uzimanju supstanci. Bug