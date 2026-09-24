Kokošinjac: Kako su 'zabranjene kokoši' s Reddita odletjele u povijest - Monitor.hr
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Influenceri su za sve krivi, osim kad stvarno nisu

Kokošinjac: Kako su ‘zabranjene kokoši’ s Reddita odletjele u povijest

Popularni Redditov subreddit r/Kokošinjac, koji je okupljao preko 30.000 članova i tjedno privlačio 150.000 korisnika, ugašen je zbog kršenja pravila o uznemiravanju. Dok anonimni moderatori tvrde da su čistili problematičan sadržaj i krive masovne prijave influencera, pravnici podsjećaju da platforme ne odgovaraju za sadržaj dok ne saznaju za prekršaj, ali imaju pravo ugasiti sve. I dok žalbeni postupak traje, a fanovi tuguju, sudbina domaćeg digitalnog trača ostaje – neizvjesna (osim originalnog Kokošinjca, onog na Forumu.hr) Netokracija


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