Influenceri su za sve krivi, osim kad stvarno nisu
Kokošinjac: Kako su ‘zabranjene kokoši’ s Reddita odletjele u povijest
Popularni Redditov subreddit r/Kokošinjac, koji je okupljao preko 30.000 članova i tjedno privlačio 150.000 korisnika, ugašen je zbog kršenja pravila o uznemiravanju. Dok anonimni moderatori tvrde da su čistili problematičan sadržaj i krive masovne prijave influencera, pravnici podsjećaju da platforme ne odgovaraju za sadržaj dok ne saznaju za prekršaj, ali imaju pravo ugasiti sve. I dok žalbeni postupak traje, a fanovi tuguju, sudbina domaćeg digitalnog trača ostaje – neizvjesna (osim originalnog Kokošinjca, onog na Forumu.hr) Netokracija