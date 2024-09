Reddit se sprema za kravatu, ali zadržava pankerski šarm

Komentatorica Netokracije tvrdi koliko je X (bivši Twitter) dobra platforma za dobivanje informacija na jednom mjestu, pogotovo kad se uživo dogodi neka velika stvar, poput atentata na Trumpa. Dovoljno da otvoriš stranicu i već ti izbaci snimku atentata, reakcije okupljenih, prve informacije o napadaču… brzo dobiješ jasnu sliku što se događa. Tu je i prostor za reakcije državnika i poznatih, a rado ih prate i mediji te prenose na svoje stranice. Međutim, tu slijedi i ona negativna stvar, a to su – reakcije na reakcije, neslužbene i neprovjerene informacije, sve do teorija zavjera. Slično imaju i Facebook i druge mreže, no nitko nema toliko slabu politiku glede kontrole širenja dezinformacija. Twitterova teorija da je on jednostavno javni trg na kojemu puštaju svakoga da izrekne svoje mišljenje držala bi vodu kad ne bi postojao algoritam koji pojačava ili smanjuje doseg određenom tipu sadržaja određenoj publici.