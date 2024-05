Online casino u posljednje vrijeme se brine za najveće jackpot dobitke u Hrvatskoj. Radi se o isplatama u vrijednostima koje su dosegnule granicu od 3 milijuna eura i mogle bi dodatno narasti u godinama koje dolaze.

Igre na sreću imaju pregršt poklonika u našoj zemlji, a u posljednje vrijeme među njima se posebno ističe online kasino. U pitanju su igre poput slot automata, ruleta, blackjacka i bakare. U prošlosti su se igrale u hotelskim kockarnicama i automat klubovima, no u prošlom desetljeću su se uspješno preselile na Internet.

Internetske kockarnice privukle su interes igrača svojim bogatim bonusima i redovitim promocijama, a i jackpot nagradama. Da, kad su se pojavile web stranice za online kockanje malotko je vjerovao da će u Hrvatskoj isplaćivati dobitke u milijunima eura.

No, upravo to se dogodilo u posljednjih nekoliko godina. Već više od 10 puta je isplaćen jackpot veći od milijun eura u hrvatskim online casinima, a jedan takav je pao nedavno u veljači, kada je sretan igrač osvojio 3 milijuna eura na slotu Eye of Atum.

Upravo ta isplata je trenutno rekordni jackpot u Hrvatskoj, čime su internetske kockarnice još jednom skrenule pažnju na sebe. Uostalom, na Lotu 7 i Lotu 6 dijele se trenutno manji dobici od te cifre, a zadnji veliki Eurojackpot u Hrvatskoj je isplaćen još tamo 2014. godine.

Zbog toga se lovci na velike dobitke sada pitaju isplati li se prijeći s lota na jackpot slotove. Mi pak donosimo malu analizu učestalosti ovakvih isplata, s posebnim osvrtom na scenarij koji se mora dogoditi da bi jackpot pripao baš vama…

Milijunski jackpot pada svaka tri do četiri mjeseca

Kad je u pitanju jackpot u online casinu, važno je naglasiti kako njegova vrijednost ovisi prije svega o broju uključenih korisnika. Naime, u pitanju je glavna nagrada kojoj iznos progresivno raste sa svakom odigranom vrtnjom, uključujući i one koje su korisniku dodijeljene besplatno. To znači da se od svakog uloženog eura dio odvaja u fond za jackpot. Na kraju ga osvaja najsretniji igrač, onaj kojeg je algoritam slučajnim izborom nagradio.

U Hrvatskoj zbog toga tek dvije do tri internetske kockarnice imaju mogućnost isplatiti milijunski jackpot. Ostali isplaćuju korisnicima glavnu nagradu u iznosima u stotinama tisuća eura.

Ako malo pogledamo u prošlost, može se vidjeti kako milijunski jackpot u Hrvatskoj pada godišnje tri do četiri puta. Radi se o scenariju koji se događa otprilike svaka tri do četiri mjeseca, s tim da se s rastom interesa smanjuje i razmak između dva velika dobitka.

Pa su tako u Hrvatskoj u 2024. godini već pala dva milijunska jackpota. Već smo spomenuli rekordnu isplatu od 3 milijuna eura na igri Eye of Atum, dok je 2 milijuna isplatio Burning Hot, slot na kojem najčešće kod nas padaju ovakve isplate.

Što se pak isplata u stotinama tisuća eura tiče, njih bude nekoliko mjesečno u različitim domaćim online casinima. Pa iako je potrebno zaista mnogo sreće da pripadne baš vama, takav iznos svejedno zaljubljenike u igre na sreću motivira da se uključe u igru.

Kako znati da ste osvojili jackpot?

Jackpot na slot automatima pada usred igre pa je nemoguće da ne uočite kako je pripao baš vama, što se pak može dogoditi igračima lota.

Najveći iznosi obično padaju na Amusnet Interactive i Play ‘n GO igrama. Kad je u pitanju Amusnet iliti EGT, sretan igrač će se odjednom naći u Jackpot Cards igri, gdje će okretati pokeraške karte. Ako okrene tri pika pripast će mu najveća od četiri razine jackpota, katkad u milijunskoj vrijednosti.

Na Play ‘n GO slotovima nema neke posebne jackpot igre koju morate proći, već će se iznenada pojaviti poruka na vašem ekranu da je glavna nagrada pripala baš vama.

Da biste uopće sudjelovali u ganjanju jackpota obično postoji minimalni ulog kojeg morate koristiti pri vrtnji rola. Najčešće je postavljen na 0,20 eura. Iskusni igrači pak tvrde da s visinom uloga rastu i izgledi da algoritam baš vama dodijeli glavnu nagradu.

U svakom slučaju, jackpot slotovi donijeli su osvježenje među igre na sreću. Šanse su barem 1 naprema nekoliko stotina tisuća da će glavna nagrada igrati baš vama, čak i ako kockate s optimalnim ulogom. No, uzbuđenje lova na milijune svejedno privlači stotine tisuća igrača u Hrvatskoj, zbog čega velike isplate u 2024. godini padaju češće nego što je bio slučaj u prošlosti.

(Igre na sreću zabranjene su maloljetnim osobama, odnosno osobama mlađim od 18 godina!)