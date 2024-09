Jedini siguran dobitak u kocki je gubitak

Ovisnost o kockanju nije samo povezana s dobitcima, već i sa psihološkim procesima koji se odvijaju u mozgu. Prema riječima psihijatra doc. dr. sc. Davora Bodora, ljudi često misle da su dobici ono što ih drži fokusiranima na kockanje i da zbog toga ne mogu prestati, međutim, stvarni uzrok je mnogo dublji i povezan je s našim sustavom nagrađivanja u mozgu.

– Ono što se zapravo događa i što se mijenja u našem sustavu za nagrađivanje u mozgu to je iščekivanje. Za vrijeme iščekivanja se luči najviše neurotransmitera ugode dopamina. Osim iščekivanja, mijenja se i percepcija same igre gdje kockar čak i očigledni gubitak doživljava kao ‘zamalo sam dobio’. Falio mi je jedan par, jedan broj… to je svejedno gubitak. I u njegovoj glavi nije izgubio sam, nego zamalo sam dobio. Kaže Davor Bodor, psihijatar s Klinike za psihijatriju “Sveti Ivan” u Zagrebu. za HRT.