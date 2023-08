Zahrđale trube

Informatički stručnjak Marko Rakar gostovao je u Novom danu N1 gdje je komentirao Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama (SRUUK). Rakar kaže da je uvijek nakon nesreće lako diskutirati što je trebalo. “SRUUK je sustav ranog upozoravanja, ali s obzirom da mu treba i sat vremena da pošalje upozorenje, onda je to sustav kasnog upozoravanja”, rekao je. Sustavu treba i po 45 minuta da pošalje upozorenje. “Ovaj sustav se ne bi smio svesti na to da ljudima dojavljuje vremensku prognozu. U pravu su iz Civilne zaštite kada kažu da to treba biti procjena da je riječ o iznimno opasnom vremenu, a to nije crveno upozorenje DHMZ-a. Zanimaju nas događaji koji su izvan nečega što se događa svakoga dana. Postavlja se pitanje možemo li uopće predvidjeti takve događaje, a drugo je pitanje možemo li onda i upozoriti sve na vrijeme”, dodao je Rakar. N1