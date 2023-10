Nema jamstva koliko će vas daleko odvesti u praksi

Te situacije nisu rijetke na našim prometnicama, nerijetko se jedna prometni traka zatvara zbog radova i ta je prometna regulacija privremena. Zbog nepostojećih pravila, gužve se povećavaju, nervoza ključa, a i vozači koji su u onom prohodnom traku gube volju za propuštanjem vozila. Nije to samo hrvatski problem, iako kod nas nije reguliran. U uvjetima prometnih gužvi vozači ne smiju mijenjati prometni traku nepotrebno, a, prevedeno, to bi značilo da ne ulazite u prohodnu prometnu traku stotinu metara prije zatvaranja trake u kojem se nalazite. Ne, to biste trebali činiti neposredno prije zatvaranja prometne trake. Tako se omogućava protočnost prometa i smanjuju se gužve. Na svako vozilo u, na primjer, desnoj prohodnoj prometnoj traki, vozači bi trebali pustiti jedno vozilo. Revija HAK