Dok uši čuju

U nedjelju su održali 40-minutni koncert na stanici metroa U Kijevu te su pritom odali priznanje svim Ukrajincima koji se bore za slobodu. “Vaš predsjednik trenutačno predvodi cijeli svijet u ime slobode… Ukrajinski narod ne bori se samo za slobodu vaše zemlje, vi se borite za sve nas koji volimo slobodu”. 14 minuta na YouTubeu

Kyiv now. The legendary Bono from the U2 band with Taras Topolia (“Antytila”) performs at the Khreschatyk metro station.#StandWithUkraine️ pic.twitter.com/suzkCVvgKt

— Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) May 8, 2022