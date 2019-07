Komad pizze u Hvaru do 90 kuna, kava 40, parking u Dubrovniku 75 kuna za sat

Delničanin Saša Kajfeš pokrenuo je turistički projekt Croatian Way kojim turistima što vole aktivni odmor nudi da tijekom višednevnog boravka pješice, biciklom, motorom ili kanu čamcem prođu od Zagreba do Učke. Najrazrađeniji dio projekta ovdje je pješačenje ovom rutom, s razređenim rutama od mjesta do mjesta (Zagreb-Samobor, Samobor-Japetić, Japetić-Jastrebarsko i tako sve do Učke), daljinarima (vremenom koliko treba od polazne do dolaze točke), kao i ponudom mjesta za spavanje. Promišljeno, razrađeno, lijepo… Twitter