Godina veterana i onih nešto mlađih

U utorak, 10. studenog u 20 sati ekskluzivno u CineStar kinima, u sklopu programa Spektakli, biti će prikazana snimka koncerta Erica Claptona iz svibnja ove godine, kada je uživo u Royal Albert Hallu nevjerojatno dirljivim izvedbama proslavio svoj sedamdeseti rođendan.

Erica Claptona na ovom su koncertu pratili jednako slavni glazbenici poput Paula Carracka, Stevea Gadda, Chrisa Staintona, Andyja Fairweather Lowa i Nathana Easta, a iznimne izvedbe njegovih najvećih hitova u intimnoj atmosferi, poput klasika Layla, I Shot the Sherriff, Tears in Heaven, Wonderful Tonight, zasigurno će dotaknuti svakog gledatelja. Nastup će potom završiti epskim finalom – hitovima Crossroads i Cocaine.

Ovo je neponovljiva prilika da se osjećate kao da ste u prvom redu koncerta svojega omiljenog glazbenika.

Projekcije se održavaju u CineStar kinima u Zagrebu (Branimir centar i Avenue Mall), Zadru, Vukovaru, Varaždinu, Šibeniku, Splitu, Sl. Brodu, Rijeci, Osijeku i Dubrovniku.

Ulaznice u pretprodaji možete nabaviti na blagajnama CineStar kina ili online.