Koncerti: Iduće godine stižu Eric Clapton i Foo Fightersi - Monitor.hr
Danas (15:00)

Godina veterana i onih nešto mlađih

Koncerti: Iduće godine stižu Eric Clapton i Foo Fightersi

  • Eric Clapton najavio je koncert u Zagrebu, gdje će 5. svibnja 2027. nastupiti u Areni, prvi put nakon 48 godina (Jutarnji)
  • Foo Fighters premijerno će nastupati na 19. INmusic festivalu, koji se održava od 27. do 29. lipnja iduće godine (Jutarnji)
  • Iduće godine nastupe najavili Editors, Repetitor, Warhaus, Conjurer, The Rasmus, Lexington, Pips, Chips & Videoclips, Nouvelle Vague, Fontaines D.C., Scorpions, Bruce Dickinson, Kim Wilde, Rod Stewart, Electric Six, Queens Of The Stone Age, Slash feat. Myles Kennedy & The Conspirators, Russel Crowe, Simply Red, Laura Pausini… (Ajme)
  • Najave koncerata na Forumu, kalendar, komentari ovdje

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U utorak, 10. studenog u 20 sati ekskluzivno u CineStar kinima, u sklopu programa Spektakli, biti će prikazana snimka koncerta Erica Claptona iz svibnja ove godine, kada je uživo u Royal Albert Hallu nevjerojatno dirljivim izvedbama proslavio svoj sedamdeseti rođendan.

Erica Claptona na ovom su koncertu pratili jednako slavni glazbenici poput Paula Carracka, Stevea Gadda, Chrisa Staintona, Andyja Fairweather Lowa i Nathana Easta, a iznimne izvedbe njegovih najvećih hitova u intimnoj atmosferi, poput klasika Layla, I Shot the Sherriff, Tears in Heaven, Wonderful Tonight, zasigurno će dotaknuti svakog gledatelja. Nastup će potom završiti epskim finalom – hitovima Crossroads i Cocaine.

Ovo je neponovljiva prilika da se osjećate kao da ste u prvom redu koncerta svojega omiljenog glazbenika.

Projekcije se održavaju u CineStar kinima u Zagrebu (Branimir centar i Avenue Mall), Zadru, Vukovaru, Varaždinu, Šibeniku, Splitu, Sl. Brodu, Rijeci, Osijeku i Dubrovniku.

Ulaznice u pretprodaji možete nabaviti na blagajnama CineStar kina ili online.